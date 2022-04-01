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ВС РФ высокоточным оружием уничтожили шесть складов ВСУ

Минобороны: ВС РФ высокоточным оружием уничтожили шесть украинских военных объектов
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Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами, а также склад с горюче-смазочными материалами. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горюче-смазочных материалов», — заявил он.

Спецоперация в Донбассе 1 апреля. Текстовая трансляция
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Отмечается, что склады находились в Богуславском, Крестище, Резникове и Великой Новоселке.

Он подчеркнул, что всего за сутки оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины.

Конашенков также заявил, что российская авиация уничтожила радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский Ми-8 и восемь беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».

30 марта оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Каменка Донецкой области. Также были уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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