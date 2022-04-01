Аналитик оценила возможность падения доллара до 30 рублей

Справедливый курс рубля по «индексу бигмака» оценивался как раз на уровне, близком к 30 рублям за доллар США. Однако возврат к курсу американской нацвалюты к 30 рублям вряд ли возможен в текущих условиях. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в пятницу, 1 апреля.

Ранее в этот же день аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов спрогнозировал, что существующие в России ограничения на покупку и вывоз валюты, на операции с ней, а также резкое падение российского импорта могут привести к удешевлению доллара до 30–50 рублей. По его словам, курс российской национальной валюты будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней экономики РФ и желаемой инфляции. Эксперт полагает, что в ближайшее время Банк России может начать ослаблять свои меры, например, снижением ключевой ставки до 13–15% годовых или уменьшением нынешней комиссии на покупку валюты на бирже, которая сейчас составляет 12%.

Веретенникова отметила, что сейчас цены на ресурсы в мире находятся на максимальных отметках, что является положительным фактором для рубля даже с учетом дисконта за российский газ в 20% «на отдельных рынках».

«Кроме того, большинство экономистов еще до недавних событий сходились во мнении, что курс рубля фундаментально занижен по отношению к доллару», — рассказала она.

По ее словам, такие оптимистичные прогнозы, как возврат к курсу доллара стоимостью 30 рублей, пока выглядят преждевременными и не определяют реальную стоимость рубля. Аналитик указала, что сдерживающие меры ЦБ и правительства привели к укреплению рубля.

«Если же хотя бы часть мер будет отменена, например, запрет на покупку валюты, или компаниям экспортерам разрешать не продавать 80% валютной выручки в обязательном порядке, то вряд ли можно будет увидеть курс даже в диапазоне 80–85 рублей за доллар», — считает она.

Специалист сказала, что стоит учесть то, что объем валютной выручки экспортеров со временем будет снижаться из-за ограничений на покупку сырья у российских компаний из-за санкций. Таким образом, спрос на рубли со стороны компаний-экспортеров будет постепенно снижаться, заключила эксперт.

Ранее, в пятницу, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила на брифинге об искусственном накачивании рубля российскими властями. Она выразила уверенность, что антироссийские санкции работают.

Минувший четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно. 31 марта российский рынок акций по итогам торгов закрылся существенным ростом. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 7,58%, до 2703,51 пункта. Курс доллара расчетами на «завтра» к 18:50 мск снижался на 1,19 рубля — до 83,36 рубля, евро упал до 92,31 рубля. По данным Мосбиржи на 1 апреля, доллар стоит 80,33 рубля, а евро — 92,03 рубля.

28 марта Московская биржа возобновила торги бондами российских компаний. По данным Центробанка, помимо торговли российскими акциями состоялись торги и иностранными акциями, и иными облигациями, срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом.

Меры ЦБ в отношении финансового сектора были введены на фоне санкций Запада, ужесточенных из-за операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах и эвакуации мирных жителей в РФ. В этой связи 21 февраля российский президент Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в республиках, подписал указы о признании их независимости, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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