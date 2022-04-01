ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц

Центробанк в пятницу, 1 апреля, сообщил о послаблении ограничений на переводы средств из России за границу для физических лиц.

У россиян теперь есть возможность за один календарный месяц перевести со своего счета в банке РФ на свой счет, который находится за границей, или другому человеку до $10 тыс. или эквивалентную сумму в иной валюте.

«Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам», — подчеркнули в ЦБ.

Установленные лимиты рассчитаны на шесть месяцев. Суммы определяются по официальному курсу Центробанка РФ на дату перевода.

Тем временем регулятор заморозил на шесть месяцев переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов-физлиц из государств, которые выступили за антироссийские санкции и которые не работают на территории РФ. Сюда же относятся юридические лица из этих стран.

2 марта Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из страны нерезидентам, которые являются гражданами государств, объявивших о санкциях. Запрет касается физических и юридических лиц 43 стран. Он будет действовать с 1 по 31 марта 2022 года. Переводы будут доступны только для стран, которые не вводили ограничений.

Центробанк также разрешил компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате россиянам дивидендов по ценным бумагам, а выплату дивидендов за границу приостановил.

В начале марта Центробанк установил лимит и ввел ограничения при переводе денег за границу от физлица в размере $5 тыс. в месяц. Юрист, медиатор Юрий Капштык пояснил, что это разумная сумма для отправки родственникам. Он уверен, что ограничение поспособствует сохранению денег в стране и размещению их в банках РФ под повысившиеся проценты по вкладам.

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Так, перечислять деньги в иностранной валюте по договорам займа резидентам запрещается.

В ответ на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Так, платежные системы Visa и Mastercard 5 марта объявили о скорой приостановке операций в России. В Сбербанке добавили, что решение международных платежных систем приостановить работу в РФ не повлияет на работу карт Visa и Mastercard внутри страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили о признании своей независимости. Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР российский лидер подписал 21 февраля.

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