Еврокомиссия предложила схему отказа от российского газа с переходом на уголь

Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план по замене российского газа объемом потребления до 155 млрд в год. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон 1 апреля.

План, по его словам, включает несколько этапов. Для начала к концу года Европа рассчитывает заменить 50 млрд кубометров газа за счет поставок сжиженного природного газа. Хотя для этого ей придется, вероятно, увеличить регазификацию.

«Еще 10 млрд — через трубопровод, особенно на юге, из Северной Африки или с Востока. Мы также можем сократить потребление, сократив использование радиаторов и кондиционеров и ускорив экономию энергии: это около 14 млрд. А потом продвигать биометан, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике: это еще 25 млрд», — отметил Бретон в интервью итальянской La Stampa.

В самой крайней ситуации, которая подразумевает прекращение поставок российского газа, еврокомиссар заявил о возможности использования угля, что позволило бы компенсировать 20 млрд кубометров газа. А также атомных электростанций, мощность которых эквивалентна 12,5 млрд кубов. Работу сталелитейных заводов он также предложил перевести на мазут.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

В случае неисполнения платежей Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Бесплатно газ поставляться не будет, заявил президент.

28 марта министр, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. При этом министр отметил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок газа из России.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа сможет отказаться от газа из России в течение двух лет.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Однако ряд стран выступил против оплаты газа рублями.

Соответствующее поручение российского президента прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.