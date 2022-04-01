Вертолеты Вооруженных сил Украины обстреляли нефтебазу в Белгороде

На нефтебазе в Белгороде в результате обстрела вертолетами ВСУ произошел пожар. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков.

По словам губернатора, на месте инцидента работают более 170 спасателей МЧС, 50 единиц техники и пожарный поезд, который перекачивает воду в пожарные автоцистерны.

Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали временно расселять в спортивном центре «Белгород Арена».

«После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой», — уточнил Гладков.

Он заявил, что в связи с инцидентом региональные власти занимаются изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. ПРи этом запасов в области достаточно на ближайшие 15 дней.

При этом губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силовые службы в регионе перешли в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Старовойт связался с губернатором Белгородской области и предложил помощь. Гладков поблагодарил его, но отказался, сославшись на отсутствие дефицита чего-либо.

К полудню пожар в трех резервуарах топлива был потушен. При этом, по данным МЧС, сохраняется угроза распространения огня на соседние резервуары.