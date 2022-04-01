«Известия» стали лидером цитируемости среди газет в феврале
В феврале ежедневная газета «Известия» возглавила рейтинг цитируемости среди СМИ по версии «Медиалогии».
«Известия» по-прежнему с большим отрывом от конкурентов удерживают первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в феврале составил 2 495,08. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 1 898,82) и «Российская газета» (ИЦ: 738,88).
Самыми цитируемыми темами февраля стали материалы «Известий», посвященные законопроекту, предлагающему предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.
При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.