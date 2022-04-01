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Боррель выразил сожаление из-за санкций РФ в отношении представителей ЕС

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Евросоюз выражает сожаление из-за решения России ввести запрет на поездки для ряда представителей руководства ЕС и стран — членов союза. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«Европейский союз сожалеет в связи с решением российских властей запретить ряду представителей ЕС, в том числе официальным лицам Союза и государств-членов, а также членам Европарламента и представителям национальных парламентов въезд на территорию России в ответ на санкции ЕС», — написал он на своей странице в Twitter.

Накануне в МИД России сообщили о расширении списка представителей стран союза, которым запрещается въезд в страну в ответ на антироссийские санкции. В ведомстве указали на то, что после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в Брюсселе массово ограничивают россиян и отечественные компании, игнорируя все нормы.

Так, ограничения распространяются на высшее руководство ЕС, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур Евросоюза, а также на подавляющее большинство депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую политику.

В черный список внесены представители правительств и парламентов некоторых стран — членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ, несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений.

Страны Запада расширили антироссийские санкции после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, ряду политиков и бизнесменов из России запрещен въезд в западные страны, у них заморожены личные и бизнес-активы.

Кроме того, страны Евросоюза массово высылают российских дипломатов. Так, 30 марта посол РФ в Словакии Игорь Братчиков был вызван в МИД страны, ему сообщили о сокращении персонала российской дипмиссии. Словакия требует сократить персонал в Братиславе на 35 человек. 28 марта посол республики в Москве Любомир Регак был вызван в МИД РФ, ему объявили о высылке трех словацких дипломатов в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России, о которой было объявлено 14 марта.

29 марта о высылке российских дипломатов также объявили власти Бельгии, Нидерландов, Чехии и Ирландии. В Бельгии и Нидерландах в качестве основания для данного решения объявили о якобы проводимой сотрудниками разведывательной деятельности.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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