Прямой эфир
Мир
Российский источник подтвердил продолжение переговоров Москвы и Киева 1 апреля
Общество
Пожар в трех резервуарах с топливом на нефтебазе в Белгороде потушен
Мир
Еврокомиссия предложила схему отказа от российского газа с переходом на уголь
Мир
В Австрии заявили о невозможности отказаться от российского газа в 2022 году
Общество
Мурашко сообщил о скорой регистрации в РФ назальной вакцины от коронавируса
Мир
Лавров заявил о понимании украинской стороной «реальности» по Донбассу и Крыму
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Армия
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили шесть складов ВСУ
Общество
Путину доложили об авиаударах ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Мир
В ФРГ предупредили о тяжелом кризисе при отказе от газа России
Авто
В Москве ГИБДД выявила более 20 тыс. водителей-должников

Вертолётчики попали под обстрел

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022