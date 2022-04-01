Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в РФ продуктов

Список запрещенных продуктов питания, которые сейчас не разрешается ввозить в Россию, можно расширить. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 апреля.

Как заметил Медведев, разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей населения. Поэтому с учетом тотальных санкций, введенных против РФ западными странами, было бы важно обозначить меры по продовольственной безопасности России.

«Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое, но грозное. Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», — предложил зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что поставлять продовольствие и сельхозкультуры из России можно только ее друзьям, которых у РФ много, и они находятся не в Европе и не в Северной Америке. Причем в расчетах использовать как рубли, так и национальные валюты данных конкретных стран.

«Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!» — добавил Медведев.

Политик отметил, что российскую еду вполне можно использовать против санкций Запада.

«Помню, во время моего детства СССР закупал зерно у Канады. Было странно, самая большая страна, а пшеница — за доллары. Сегодня картинка совсем другая: Россия — крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем. И в последние годы крупнейший экспортер пшеницы», — написал Медведев.

Как заявил в этот же день директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода. По его словам, это связано с тем, что у отечественных экспортеров удобрений и зерна возникнут сложности с логистическими маршрутами и схемами финансирования.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Напомним, в 2014 году Россия в ответ на санкции Запада в связи с вхождением Крыма в состав РФ запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Затем продэмбарго было продлено. В числе прочих под запреты попали испанский хамон, а также твердые сыры, включая французский пармезан. По подсчетам экспертов, с 2015 года поток нелегальных санкционных товаров, идущих в РФ, снизился на 80%. Причину специалисты видят в эффективности контроля грузовиков с запрещенными продуктами и в успехах отечественных товаропроизводителей, которые активно занялись замещением импортных продуктов на рынке.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как тогда уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.