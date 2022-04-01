Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских установок ЗРК С-300

Минобороны РФ в пятницу, 1 апреля, показало кадры уничтожения украинских ЗРК С-300 ударом высокоточного оружия.

В ролике демонстрируются запись с борта разведывательного беспилотника, на которых заметны две машины их состава системы С-300. Затем одна из них уничтожаются точным попаданием 152-миллиметрового снаряда «Краснополь».

Отмечается, что зенитно-ракетные комплексы были развернуты на пусковых позициях.

«В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский Ми-8 и восемь беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Всего за сутки поражены 52 военных объекта Украины.

За день до этого Конашенков заявил, что ВС РФ в течение дня поразили 28 украинских военных объектов. Среди уничтоженных объектов: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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