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Мурашко сообщил о скорой регистрации в РФ назальной вакцины от коронавируса

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 апреля сообщил, что регистрация назальной вакцины против коронавируса ожидается в скором времени.

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«Я думаю, что в ближайшие дни», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Мурашко подчеркнул, что безопасность и эффективность препарата подтверждена. После регистрации он будет добавлен в методические рекомендации по вакцинации.

По словам министра, предполагается, что назальная вакцина будет применяться преимущественно для ревакцинации.

«Сейчас мы ждем инструкцию, как эксперты дадут ее заключение, тогда мы решим», — пояснил он.

20 марта директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон».

19 марта Гинцбург заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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