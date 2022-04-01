Мурашко сообщил о скорой регистрации в РФ назальной вакцины от коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 апреля сообщил, что регистрация назальной вакцины против коронавируса ожидается в скором времени.
«Я думаю, что в ближайшие дни», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Мурашко подчеркнул, что безопасность и эффективность препарата подтверждена. После регистрации он будет добавлен в методические рекомендации по вакцинации.
По словам министра, предполагается, что назальная вакцина будет применяться преимущественно для ревакцинации.
«Сейчас мы ждем инструкцию, как эксперты дадут ее заключение, тогда мы решим», — пояснил он.
20 марта директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон».
19 марта Гинцбург заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.
15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.
В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.