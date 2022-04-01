США попросили Индию и Китай высвободить нефть из резервов

Соединенные Штаты ведут переговоры с Китаем и Индией о высвобождении нефти из резервов для увеличения объемов предложения на рынке. Об этом 31 марта заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

Ранее в этот день стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) 1 апреля обсудит координацию высвобождения нефти из стратегических резервов стран Запада.

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства, Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», — сказал Диз.

Кроме того, готовность присоединиться к высвобождению нефти из резервов выражает и Индия, подчеркнул он.

«Мы к настоящему моменту видим достаточно необычайную готовность участвовать в этом скоординированном высвобождении, в том числе со стороны стран, которые являются членами МЭА, а также тех, которые ими не являются», — заключил представитель Белого дома.

В самих США уже приняты решения о высвобождении нефти из резервных запасов. По словам американского лидера Джо Байдена, высвобождение запасов нефти даст достаточный запас для того, чтобы нарастить нефтедобычу к указанному сроку.

Ожидается, что в 2022 году добыча нефти в США может увеличиться на 1 млн баррелей в сутки, а в 2023 году — еще примерно на 700 млн.

Вашингтон ожидает, что его примеру последуют страны-партнеры и выпустят из резервов до 50 млн баррелей нефти.

В частности, как пишет агентство Bloomberg, Великобритания рассматривает такую возможность. Однако пока не уточняется, о каком объеме идет речь.

Высвобождение топлива из запасов происходит на фоне запрета на весь импорт газа и нефти из России. 8 марта такое решение принял американский лидер.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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