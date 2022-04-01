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В ДНР заявили о погибшей женщине и 34 пострадавших за два дня

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Пожилая женщина погибла, еще 34 мирных жителя пострадали в результате обстрелов в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских войск за два дня. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация о гибели женщины по ул. Пинтера, 8, кв. 69, Кировского района Донецка (микрорайон Текстильщик). Погибшей оказалась женщина 1953 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также сообщается о ранении 15 мирных жителей 30 марта в результате обстрелов Вооруженных формирований Украины (ВФУ) с ранее освобожденной части Мариуполя.

Кроме того, стало известно о ранении 19 мирных жителей 31 марта с освобожденных раннее территорий: населенный пункт Павловка — один мужчина, Мариуполь — 16 мужчин и две женщины.

В ночь на 30 марта в Донецке было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой многоэтажный дом. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи и доставили в нейрохирургическое отделение больницы Донецка.

Штаб территориальной обороны ДНР отметил, что один человек погиб и четверо получили различные травмы. После председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование по этому делу.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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