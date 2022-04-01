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США обсудили поставки энергоносителей со странами Персидского залива

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США вынесли вопрос об организации международных поставок топлива на обсуждение с руководителями стран Персидского залива. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга для журналистов.

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«Мы регулярно взаимодействуем с ОПЕК+, включая наших партнеров в Персидском заливе. Мы обсуждали с ними наши интересы по поставкам [энергоносителей]», — заявил он.

Ранее в этот день The Washington Post заявила о растущем напряжении между Штатами и государствами Персидского залива на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Отмечается, что одним из наиболее острых вопросов является нежелание ОАЭ и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США.

Также Вашингтон осудил страны Персидского залива за «недостаточно решительные» высказывания против действий Москвы. Те, в свою очередь, указали на неспособность администрации президента Байдена должным образом отреагировать на опасную обстановку в регионе.

С 26 по 30 марта госсекретарь США Энтони Блинкен совершил поездки в Израиль, Палестину, Марокко и Алжир, во время которых обсуждался широкий круг региональных и глобальных тем, включая события на Украине.

Кризис и отказ ряда стран от российских энергоносителей возник после того, как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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