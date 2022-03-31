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США заявили об отсутствии планов организовать разговор Байдена и Путина

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Планов подготовить разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сначала должна произойти деэскалация вокруг Украины. Об этом в четверг, 31 марта, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Спецоперация в Донбассе 31 марта. Текстовая трансляция
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«Сейчас нет [не планируется]. Мы ясно дали понять, что возвращение к дипломатии на этом уровне требует серьезной демонстрации со стороны России значительной деэскалации», — сказала она.

По ее словам, пока деэскалации Вашингтон не наблюдает.

Также Бедингфилд подчеркнула, что возобновление дипломатических контактов между РФ и США не высшем уровне потребует серьезной деэскалации на Украине.

Ранее, 28 марта, Байден не стал исключать контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что это зависит от того, что захочет обсудить президент РФ.

Американский лидер также прокомментировал свои слова о президенте России. Он уточнил, что заявление о том, что Путин является «военным преступником», не является политической позицией Вашингтона.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве слова президента Джо Байдена о смене власти в РФ вызывают определенную тревогу.

Между тем в Сети был опубликован текст, которого должен придерживаться президент США Джо Байден при ответе на вопросы журналистов относительно высказываний о российском лидере Владимире Путине. Судя по тексту подсказок, американский лидер должен сказать, что не призывал к смене власти в РФ.

В субботу, 26 марта, завершая свое европейское турне, президент США Джо Байден выступил в Варшаве по ситуации на Украине. Американский лидер снова допустил оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, а затем заявил, что тот якобы «не может оставаться у власти». Байден также добавил, что российская спецоперация по защите Донбасса «никогда не станет победной».

Это уже не первое резонансное высказывание со стороны 79-летнего президента США. Ранее в ходе общения с журналистами 16 марта он ответил на вопрос корреспондента Fox News, готов ли он назвать Путина военным преступником. Сначала президент США ответил отрицательно и удалился, однако впоследствии вернулся, переспросил и изменил свой ответ на положительный.

В связи с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина послу США в России Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В МИД РФ также отметили, что предупредили американскую сторону о том, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

В Кремле же подчеркивали, что странно слышать жесткие выражения от главы государства, который призывал бомбить Югославию и от бомб которого погибли сотни тысяч человек во всем мире.

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