Новое оборудование для астраханских больниц закупят на 225 млн рублей

В Астраханской области для ряда больниц планируют приобрести новое медицинские оборудование. Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным ведомства, на закупку выделено более 225 млн рублей. В Ахтубинскую, Володарскую, Икрянинскую, Красноярскую, Лиманскую, Харабалинскую районные больницы, а также городские поликлиники № 1, 2, 3 и 5 приобретут современные цифровые рентгеновские комплексы.

Эндоскопическое оборудование будет поставлено в Енотаевскую районную больницу и в городские поликлиники № 1, 3 и 10, пишет «Астрахань-24».

Кроме того, в планах приобретение аппаратов УЗИ, флюорографов, нового маммографического аппарата и аппарата ИВЛ.

Диагностическое оборудование закупают в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она реализуется в регионе с 2022 года.