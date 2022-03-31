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Фотограф Патрик Демаршелье умер в возрасте 78 лет

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Легендарный французский фотограф Патрик Демаршелье скончался на 79-м году жизни. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили его родственники в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«С большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет», — написали они в подписи к снимку фотографа.

Отмечается, что у него остались жена Мия, трое сыновей и трое внуков.

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском портовом городе Гавр.

После обучения у Ханса Фойрера Патрик Демаршелье начал карьеру в рекламном бизнесе. Его начали печатать модные журналы Elle и Marie Claire. В 1975 году он переехал в Нью-Йорк и начал работать в журнале Vogue. В США фотограф сотрудничал с такими журналами, как Glamour, Mademoiselle, GQ, а также Rolling Stone.

В 1992 году Демаршелье стал главным фотографом журнала Harper's Bazaar. В 2005 году он получил контракт на съемки всемирно известного календаря Pirelli. Он также был личным фотографом принцессы Дианы.

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