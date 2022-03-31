В Госдепе отказались признавать Южную Осетию частью России

Соединенные Штаты не признают никаких шагов по предполагаемому вступлению Южной Осетии в состав России, поскольку подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии. Об этом заявил в четверг, 31 марта, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Ни у местных органов власти, ни у России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, которая является частью Грузии», — сказал Прайс.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон ранее не признал принадлежность Крыма России, независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поэтому и в этот раз США не намерены признавать «попыток со стороны России разделить суверенную территорию Грузии».

Прайс добавил, что США подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне, 30 марта, сообщил о возможном проведении референдума о присоединении к РФ. Позже он отметил, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией. Объединение Осетии он назвал необходимым.

По словам президента республики, объединение с Россией является стратегической целью и путем Южной Осетии.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, референдум может состояться в мае-июне.

Российская сторона положительно отнеслась к возможному референдуму в Южной Осетии.

Так, сенатор Андрей Климов указал на то, что законы РФ предусматривают процедуру принятия государства в состав страны. Для этого народу Южной Осетии нужно выразить свою волю через референдум. Он указал, что Москва ожидает, когда эти процедуры пройдут. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России не предпринималось никаких юридических действий, связанных с возможным проведением в Южной Осетии референдума по вопросу вхождения в состав РФ. При этом он подчеркнул, что в Кремле с уважением относятся к выражению мнения народа республики.

В свою очередь, Грузия осудила разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по вопросу вхождения в состав России. Как заявил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, у референдума не будет никакой юридической силы.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.