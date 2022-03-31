Третий этаж отремонтировали в Кузоватовской больнице в Ульяновской области

В Кузоватовской районной больнице Ульяновской области завершили первый за 30 лет капитальный ремонт. Об этом 31 марта сообщает ulpravda.ru.

Стоимость ремонта составила 10 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Отмечается, что в рамках капитального обновления подрядчик заменил сантехнику и установил новый водонагреватель.

В 2023-2024 годах планируется привести в порядок четвертый этаж и фасад больницы. Средства также поступят по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Кроме того, в Кузоватовском районе создали новый фельдшерско-акушерский пункт. Он расположен в селе Кивать. На эти цели из областной казны были направлены 8,5 млн рублей.