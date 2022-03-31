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Минимум 34 человека пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Мехико

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Рейсовый автобус врезался в ограждение пункта оплаты проезда в пригороде столицы Мексики. Об этом сообщило в четверг, 31 марта, представительство Красного Креста в штате Мехико.

Авария произошла на трассе, соединяющей столицу республики с городом Пачука. По данным международной организации, пострадали не менее 34 человек.

«В больницы будут доставлены 12 пострадавших», — говорится в сообщении Красного Креста в Twitter .

Предположительно, причиной ДТП стал отказ тормозной системы. Водитель автобуса задержан. В настоящее время он дает показания.

Ранее, 16 марта, девять человек, из которых шесть участников студенческой команды по гольфу, скончались в результате столкновения микроавтобуса и пикапа в американском штате Техас. Еще двое пострадавших студентов были госпитализированы в тяжелом состоянии. Грузовик по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с университетским автомобилем.

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