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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных во время спецоперации РФ по защите Донбасса
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В Минобороны РФ в пятницу, 1 апреля, рассказали о подвигах российских военных во время спецоперации РФ по защите Донбасса.

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В оборонном ведомстве отметили решительные действия и высокий уровень профессиональной подготовки командира понтонной роты, капитана Руслана Ахмедова. Он обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, которая осуществляла минирование путей движений в районе одного из населенных пунктов и подступов к нему. Он доложил командованию о готовящейся провокации и приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские инженеры сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали вести огонь по националистам. В ходе боя диверсанты отступили, бросив тяжелое вооружение и взрывчатку.

Как рассказали в Минобороны, группа российских разведчиков обнаружила замаскированные позиции украинских националистов, готовящих наступление на российские подразделения. Дивизион под командованием подполковника Анатолия Лукина в ходе огневого удара по позициям врага поразил два миномета калибра 122 мм, одну реактивную систему залпового огня БМ-1 «Град», углубленные огневые позиции противника, а также более 20 националистов. Отмечается, что противник, лишенный огневой поддержки, был вынужден отступить и покинуть ранее занимаемые позиции.

Также в ведомстве подчеркнули высокий уровень тактической подготовки заместителя командира взвода, сержанта Юнуса Умархаджиева. Ночью он обнаружил движение вражеской колонны с техникой. Сержант принял решение силами дозора организовать засаду. Он вынудил противника попасть в подготовленный «тактический мешок», после чего навязал бой. По итогам боестолкновения было уничтожено шесть машин и 11 человек живой силы противника. Часть националистов сдались в плен российским военным и в ходе допроса сообщили о готовящихся засадах для российских колонн.

Кроме того, в Минобороны сообщили о смелых и решительных действиях старшего лейтенанта Сергея Моргунова. Находясь под плотным артиллерийским обстрелом противника, регулярно меняя стартовые позиции, его расчетом было уничтожено два вражеских вертолета, один БПЛА-корректировщик огня и один БПЛА-постановщик помех. Действия Моргунова лишили наступающие силы поддержки с воздуха, а также возможности корректировать огонь.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России в течение дня поразили 28 украинских военных объектов.

Ранее в четверг Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта украинских националистов артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Как отметили в ведомстве, опорный пункт был уничтожен в районе важной развилки автодорог.

Также в этот день крупные базы горючего в украинских населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск были уничтожены Вооруженными силами (ВС) РФ.

30 марта Конашенков заявил, что оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Каменка Донецкой области.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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