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Диетолог дал советы по сбалансированному питанию в Рамадан

Диетолог Кривченков рассказал, как сделать питание в Рамадан сбалансированным
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Врач-диетолог медицинских сервисов «Доктис» и FoodFessional Олег Кривченков рассказал «Известиям», как сделать питание в Рамадан сбалансированным.

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Прежде всего специалист отметил, что питание в Рамадан несущественно отличается по составу от обычного рациона. Однако, так как между приемами пищи проходит больше времени, питание должно быть энергоемким и при этом оставаться сбалансированным.

«Поэтому в приготовлении пищи часто используют цельное зерно и даже чаще пророщенное зерно. После дневного перерыва в еде не нужно начинать обильно есть. Следует выпить воды, начать трапезу с овощей. Потом переходить и к другим блюдам. Главное — соблюдать баланс в еде, он очень важен», — уточнил Кривченков.

Во время Рамадана нужно есть овощи и фрукты (это должно составлять половину рациона), белок и злаковые (вторая часть рациона). Также важно следить за жирностью пищи.

«Жиры нужны, но их избыток может навредить организму. Простые углеводы, к примеру сладости, нужно ограничить. Иначе можно за время Рамадана набрать вес и подорвать свое здоровье», — заключил Кривченков.

30 марта консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев рассказал «Известиям», как разнообразить постное меню и добавить в него витамины. По его словам, в рацион обязательно должны входить хлебные злаки (овес, ячмень, рожь, кукуруза, гречиха), супы (овощные бульоны с грибами или суп из бобовых с крупой), овощи (либо свежие, либо в виде салата с заправкой из оливкового масла).

В том числе в рацион можно добавить морскую капусту, орехи, фрукты (груши, яблоки, сливы, виноград).

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