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«СМ-Клиника» открыла многопрофильный медицинский центр на Пресне

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В Пресненском районе Москвы открылся многопрофильный медицинский центр «СМ-Клиника». Как сообщает пресс-служба компании, здесь могут пройти лечение и диагностику взрослые и дети с рождения.

Прием пациентов ведут врачи более 40 специальностей, в том числе пульмонолог и гематолог.

«Для того, чтобы поставить диагноз, контролировать ход и успешность лечения в медцентре проводятся различные обследования: УЗИ, рентгенография, гастро- и колоноскопия, цистоскопия, в том числе под седацией, различные виды функциональных исследований. В будущем в "СМ-Клиника" планируют усилить направление лучевой диагностики и оснастить медцентр аппаратами для проведения магнитно-резонансной и компьютерной томографии», — рассказали в компании.

В настоящее время в новом медицинском центре проводят амбулаторные хирургические манипуляции, в том числе по урологии, гинекологии с использованием современных малоинвазивных методик, которые позволяют сокращать период восстановления и травматизацию тканей.

Кроме того, на днях в клинике открывается отделение «СМ-Косметология», где будут оказывать услуги по омоложению кожи, коррекции фигуры, лечению акне, купероза с использованием, в частности, аппаратных и инъекционных методик, а также проводить пересадку волос, лечебный педикюр, курсы массажа и СПА-процедур.

В «СМ-Клиника» подчеркнули, что качественная медицинская помощь в центре столицы крайне востребована: здесь высокая концентрация бизнес-центров, сотрудники которых не всегда могут получать медицинскую помощь по месту жительства: дорога до клиники у дома «съедает» большую часть времени, запланированного на прием и процедуры. «Это не всегда удобно и делает лечение бессистемным, а порой и вовсе затруднительным. Открытие медицинского центра на Пресне поможет более эффективно решать вопросы здоровья всегда занятым жителям мегаполиса», — заключили в пресс-службе компании.

Новый медцентр расположен по адресу: 2-я Звенигородская улица, д. 13, стр. 40.

Телефон для справок и записи: 8 (495) 777 48 49

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