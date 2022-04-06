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Язык политики: умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР скончался от осложнений после коронавируса
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в Москве на 76-м году жизни из-за осложнений после коронавируса. Каким страна запомнит самого эксцентричного политика последних десятилетий — в фотогалерее «Известий»
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Владимир Жириновский выступает на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1990 году
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
На открытии фотовыставки на мосту Багратион комплекса «Москва-Сити» в 2002 году
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
На всероссийском слёте активистов партии ЛДПР в Москве в сентябре 2021-го
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На пленарном заседании Госдумы 11 марта 2020 года
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
На торжественной церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля в 2017 году
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Лидер ЛДПР во время мирового тура по сноуборду «Гран-при де Русси» в 2014-м
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
С российским президентом Владимиром Путиным на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На съезде партии ЛДПР в 2017-м
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Жеребьевка в ЦИК для определения мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму РФ в 2021 году
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Владимир Вольфович Жириновский
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
На фестивале семейной рыбалки в 2017 году
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