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Набережную Амурского залива благоустроят при строительстве ВКАД

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Во Владивостоке при строительстве кольцевой автодороги благоустроят набережную Амурского залива. О проработке первичных эскизов набережной директор инвестиционного агентства края Игорь Трофимов рассказал в эфире телеканала «Вести. Приморье», сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Трофимова, концепцию преображения пространства представил проектный институт «Гипростроймост — Санкт-Петербург», который занимался проектом ВКАД. Сейчас городские и краевые власти определяют стоимость благоустройства.

Как уточнил вице-мэр Азат Ислаев, речь идет об обустройстве отрезка протяженностью 2 км от Спортивной набережной до мыса Кунгасный.

«Мы не можем позволить, чтобы ВКАД оставил горожан без выхода к морю. <…> Планируется, что на новой набережной появятся велосипедные и пешеходные дорожки, парк экстремальных видов спорта, будут обустроены пляжи. Сейчас наша цель — добиться финансирования на реализацию инициативы», — цитирует Ислаева ИА PrimaMedia.

31 января на совещании под руководством вице-премьера РФ Юрия Трутнева губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что кольцевая дорога позволит вывести грузовой транспорт из исторического центра дальневосточной столицы. При этом возможность беспрепятственно доставить грузы к порту и железной дороге сохранится.

Проект ВКАД будет реализован на условиях государственно-частного партнерства.

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