СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя

Технический сбой вынудил СПБ Биржу 4 февраля приостановить организованные торги ценными бумагами, сообщили в пресс-службе площадки.

Торги были приостановлены в 19:00 мск.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — уточнили в СПБ Бирже.

В этот же день сбои были зафиксированы в работе социальной сети «ВКонтакте». За последние 24 часа на сайт Downdetector поступило более 69,5 тыс. обращений от пользователей. Также неполадки наблюдаются в работе мессенджера WhatsApp.

В октябре 2021 года ПАО «СПБ Биржа» утвердила общие принципы и методику расчета первого собственного индекса — SPB100. Индекс включает акции американских, азиатских и европейских компаний. Весовой коэффициент каждой акции в индексе соответствует ее доле в усредненном портфеле розничного инвестора, совершавшего сделки на этой бирже за предыдущий квартал.