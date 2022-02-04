Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер Альберт Кармазян, который готовил боксера Максима «Топора» Щербакова, заявил о вероятном сговоре его бывшего подопечного с оппонентом Максимом Новоселовым в ходе последнего боя.

По мнению тренера, о договоренности спортсменов свидетельствуют комментарии Новоселова после поединка.

Не день Славы: как Дацик неожиданно уступил «Пулеметчику»
Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел ярко, но быстро

«И после боя за спиной где-то давать комментарии журналистам, а потом писать в сторисах то, что ***, ***. Макс, ну тебе 50 лет, ты должен понимать, что, если тебе есть что сказать, ты должен говорить в лицо. После боя мы виделись с тобой, ты промолчал и пошел. Почему? Я тебя как-то задевал? Я Новоселова и его команду, как вы видели, нигде ни в каком интервью не упоминал, не задевал», — заявил Кармазян «Известиям» 4 февраля.

Он отметил, что организовать постановку боя может не только боец. В этом могут быть заинтересованы и другие лица.

«Но почему-то человек на себя воспринял. Есть такая поговорка — на воре шапка горит. Макс, если у тебя есть сомнения, точнее, если ты уверен, что у тебя такой нокаутирующий удар, ты можешь выйти со мной на бой, куда угодно, посмотреть, как ты меня нокаутируешь», — добавил тренер.

Он подчеркнул, что Щербаков очень плохо выступил в поединке с Новоселовым. После удара оппонента Топор шатался, что выглядело «позорно».

«Посерьезнее бы подготовились, сделали бы так, чтобы народ поверил, все видят, что это постанова», — указал Кармазян.

Бой состоялся 28 января, встреча закончилась победой Новоселова.

После боя между проигравшим Топором и его бывшим тренером произошла драка — в раздевалке у Щербакова разгорелся конфликт с Кармазяном. Перепалка переросла в драку, в результате которой Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

Как рассказал источник «Известий», после инцидента Щербаков обратился в правоохранительные органы с жалобой на бывшего тренера.

При этом в интернете ходят слухи о том, что проигрыш Щербакова был умышленным. Такой версии придерживается тренер, чемпионка мира и Европы по боксу и кикбоксингу Светлана Андреева. По ее словам, Топор ни разу даже не попытался ударить в голову противника, а попадал только по плечам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022