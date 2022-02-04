Дог-парк с зоной для соревнований начали проектировать во Владивостоке

Во Владивостоке приступили к проектированию дог-парка, включающего приют для животных и спортивную зону для соревнований. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в мэрии.

«Действующее законодательство предусматривает работу с безнадзорными животными скорее ветеринарным путем: отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск. Это не решает абсолютно проблему. Мы хотим в нашем приюте внедрить еще две дополнительные функции — социализацию и адаптацию животных с последующей пристройкой в семьи», — объяснил замглавы горадминистрации Азат Ислаев.

В марте этого года проект создания приюта направят на экспертизу. Начать строительные работы планируется в мае, а завершить — к октябрю. Приют будет включать вольеры, хозяйственный блок, площадки для выгула.

Под строительство выбран участок в районе Шаморы. Позже городские власти намерены получить рядом еще один участок и таким образом создать полноценный городской дог-парк. Территорию разделят на площадки для мелких, средних и крупных пород. Они будут доступны всем владельцам питомцев.

На этом же участке появится уникальная для России спортивная трасса международного уровня. Там можно будет проводить соревнования по ездовому спорту или прикладной кинологии. В них планируют задействовать и безнадзорных собак, прошедших курс работы с кинологами.

Как отмечает ИА PrimaMedia, проект высоко оценили кинологи и представители Госдумы.