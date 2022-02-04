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Захарова напомнила Германии об отсутствии проблем с лицензией у RT DE

Представитель МИД Захарова: канал RT DE лицензирован и мог вещать в 33 странах Европы
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила властям Германии, что телеканал RT DE получил лицензию в Сербии, благодаря чему мог беспрепятственно вещать в 33 странах Европы. Об этом она заявила в пятницу, 4 февраля, комментируя слова спикера МИД Германии Андреа Зассе о том, что RT DE не имел лицензии, а DW работала законно, поэтому ситуации с телеканалами сравнивать нельзя.

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«Интересно, в Берлине прикидываются или реально не понимают? Давайте еще раз. Разложим по полочкам, так сказать. Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию. Вещание осуществлялось из Москвы, а не из Берлина. Или правительство Германии считает, что обладает лицензией еще и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий», — написала Захарова в Telegram-канале.

Также она отмечала, что лицензия на вещание была получена телеканалом в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

Конфликт RT с властями Германии длится уже несколько месяцев. В сентябре 2021 года Google удалил немецкие YouTube-каналы RT без возможности восстановления. В декабре MABB потребовал от европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять с платформы RT DE. До этого медиаагентство сообщило о начале расследования в отношении телеканала по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии.

В начале февраля 2022 года комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла решение о запрете вещания телеканала RT DE. В среду, 2 февраля, в Telegram-канале RT сообщалось, что вещание прекратилось на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей».

Тогда же, 2 февраля, в МИД РФ заявили, что «вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом и Москва вынуждена приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ. В рамках первого этапа ответных мер в России приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

Кроме того, были аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании, спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в стране запрещено. Кроме того, стоит вопрос о признании немецкой компании СМИ-иноагентом.

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