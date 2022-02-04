Суд в Ленобласти отказал в аресте няни умершей двухлетней девочки

Всеволожский городской суд Ленинградской области отказал следствию и не избрал меру пресечения в виде ареста няне, в квартире у которой умерла двухлетняя девочка, из-за недостаточного количества доказательств и неустановленной причины гибели ребенка.

По данным источника «Известий», инцидент произошел в городе Мурино Ленинградской области 30 января. Малолетний ребенок находился в квартире няни несколько месяцев по просьбе матери. Накануне сиделка позвонила и сообщила, что у девочки начались проблемы с дыханием. По приезде матери ребенок уже был мертв.

По предварительным данным, на теле погибшей девочки обнаружены синяки и гематомы.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти малолетнего ребенка.

Как ранее стало известно «Известиям», тело девочки было обнаружено в нелегальном детскому саду. В тот день няня сидела еще с двумя детьми. Женщина скрывалась от правоохранительных органов два дня.

14 ноября 2021 года в Ленинградской области мужчину, который подозревался в растлении собственных дочерей, не стали арестовывать. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.