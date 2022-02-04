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Психолог дала советы по выходу из стрессовой ситуации

Психолог рассказала, как выходить из стрессовой ситуации
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Существуют различные упражнения, помогающие в критической ситуации. Об этом в пятницу, 4 февраля, рассказала практикующий психолог Александра Миллер.

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«Есть различные упражнения, такие, как концентрация на кончике носа и размеренное дыхание, которые позволяют упорядочить мысли путем своеобразной медитации. Также есть упражнение квадрат, когда вы на четыре счета делаете вдох, на четыре счета задерживаете дыхание, также делаете вдох и опять делаете выдох», — рассказала она в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Психолог отметила, что в любой ситуации с собой всегда можно договориться, главное — не впадать в панику. Паника портит всё тем, что мысли начинают путаться, блокируется логическое мышление, которое помогает находить нестандартные решения в сложных ситуациях, пояснила Миллер.

«Поэтому только мы в силах взять себя в руки и решить даже самую сложную ситуацию. <...> Если началась паника и вы не можете выйти из этого состояния, попробуйте также обратиться к значимой для вас личности, которая очень уравновешена и находит выход из любой ситуации, поставьте ее на свое место, что бы она сделала, сказала, как бы реагировала», — отметила психолог.

По ее словам, это абстрагирование от ситуации помогает временно выйти из нее и посмотреть со стороны.

В ноябре 2021 года психолог Денис Макаровский рассказал, как справиться со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя.

По словам психолога, при стрессе прежде всего на помощь придет физическая активность, которая поможет израсходовать излишки адреналина и норадреналина. Периодические занятия спортом, прогулки и другие виды активности помогут повысить стрессоустойчивость организма, влияют на самочувствие и обеспечивают долговременный терапевтический эффект, отметил эксперт.

Помимо этого, Макаровский заявил, что в стрессовых ситуациях не следует изолироваться от общества, необходимо пойти к друзьям или психологу, чтобы они помогли взглянуть на ситуацию по-новому и найти выход из сложившегося положения.

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