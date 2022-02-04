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Проблемный дом на улице Глинки во Владивостоке достроят в феврале

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Во Владивостоке до конца февраля намерены завершить строительство проблемного дома на улице Глинки, 26. Об этом сообщает городская администрация.

На сегодняшний день работы завершены на 80%. Рабочие занимаются монтажом внутренних сетей и подготовкой стен к отделке.

Весной начнется благоустройство прилегающей территории и крыши, на которой планируется разместить детскую площадку и зону для занятия спортом, пишет РИА «Восток-Медиа».

Квартиры в новостройке будут с отделкой «под ключ». Ожидается, что в них заселятся жильцы аварийных домов на улице Володарского, 25, и Порт-Артурской, 31.

Возведение домов для переселенцев из аварийного жилья продолжится и на улице Русской. В четырех новостройках будет 490 квартир, из них 120 предназначены для детей-сирот.

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