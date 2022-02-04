Пожар произошел на территории посольства РФ на Филиппинах

В здании посольства России в Маниле произошло возгорание. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

«На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы. Пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале департамента.

По данным ведомства, сейчас устраняются последствия пожара.

2 января в здании парламента ЮАР в столице государства Кейптауне произошел пожар. Возгорание началось в офисных помещениях, затем огонь распространился в сторону спортзала. Загорелась крыша и здание Национальной ассамблеи. В тушении было задействовано несколько бригад пожарных.