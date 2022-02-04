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Многодетная мать незаконно получила 400 тыс. рублей в Волгоградской области

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В Волгоградской области многодетная мать обманом получила от государства пособий на 400 тыс. рублей, утаив от чиновников лишение прав на одного из малышей. Теперь ей грозит до шести лет колонии. Прокуратура Волжского направила это дело в суд.

Установлено, что обвиняемая в 2018 году обратилась в центр занятости с заявлением о начислении пособий для многодетных. При этом она умышленно скрыла тот факт, что ее лишили прав на одного из детей. В результате обмана женщина нелегально получила 400 тыс. рублей, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру». Во время расследования был выявлен еще один эпизод противоправной деятельности женщины — кража телефона.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил к четырем годам заключения условно 78-летнего местного жителя за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина когда-то работал в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и в 1998 году перебрался в Биробиджан, где оформил пенсию по старости. Однако предприимчивый россиянин решил получить еще одну выплату в соседнем Хабаровском крае. Он предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что им утеряно пенсионное дело.

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