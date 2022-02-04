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В Белоруссии назвали смехотворными заявления об агрессии против Украины

Глава МИД Белоруссии Макей назвал смехотворными заявления США об агрессии против Украины
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Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в ходе беседы с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид назвал смехотворными заявления о якобы исходящей с территории Белоруссии агрессии в отношении Украины. Об этом сообщил 4 февраля пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

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«В связи с интересом американской стороны также особо акцентировано, что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ», — приводятся его слова на сайте МИД Белоруссии.

По словам представителя белорусского ведомства, американская сторона однобоко проинформировала о содержании прошедших накануне переговоров. Тем не менее подобные действия США уже не вызывают удивления в Минске.

«В данном контексте, конечно, и это было подчеркнуто министром, измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными», — подчеркнул Глаз.

Он добавил, что оценки западных партнеров относительно ситуации вокруг Белоруссии «продолжают основываться на ложных посылах и по-прежнему далеки от реальности».

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Российский министр сообщил, что РФ и Белоруссия проведут более 20 совместных военных учений в 2022 году. Также он уточнил, что в рамках учений «Восток-2022» большая группировка войск ВС Белоруссии будет переброшена на территорию России.

В тот же день МИД Белоруссии вызвал посла Украины в республике Игоря Кизима. Ему был заявлен протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с украинской территории. Кроме того, из-за инцидента с БПЛА минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины. Украинскому представителю на этом фоне также вручили ноту протеста.

24 января украинский беспилотник незаконно пересек государственную границу Белоруссии. Аппарат впоследствии был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. В МИД Белоруссии заявили, что беспилотник был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский.

Войска Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии 2 февраля приступили к боевому слаживанию на белорусских полигонах в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Первый этап проверки сил реагирования РФ и Белоруссии продлится до 9 февраля. Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. Силы Белоруссии и России проведут совместное учение «Союзная решимость – 2022», в рамках которого отработают тактики пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

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