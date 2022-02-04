Грузоподъемность повысили на ледовых переправах в Омской области

Грузоподъемность повысили на двух ледовых дорогах в Усть-Ишимском районе Омской области. Выехать на переправы смогут автомобили массой до 20 т.

По данным МЧС, грузоподъемность увеличена на Аксеновской и Никольской ледовых дорогах на реке Иртыш, пишет ИА «Омскрегион». Спасатели напоминают, что при движении по переправам необходимо соблюдать ряд правил. В частности, следует отстегнуть ремни безопасности и разблокировать двери автомобиля. На переправах не стоит останавливаться, обгонять другие автомобили и выполнять разворот.

Всего в Омской области действуют девять зимних переправ. На трех автозимниках в Тевризском районе и на дороге в Большереченском районе грузоподъемность составляет до 20 т. В Знаменском районе грузоподъемность составляет 15 т, на Знаменской переправе — 10 т. В Черлакском районе выехать на лед может транспорт массой до 6 т.