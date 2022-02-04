На покупку жилья для сирот направят 655 млн рублей в Тюменской области

Порядка 655 млн рублей направят на приобретение квартир для детей-сирот в Тюменской области. Часть недвижимости будет куплена по договорам долевого участия.

По данным Главного управления строительства региона, по сравнению с 2021 годом сумма увеличилась на 160 млн рублей. Квартиры будут закуплены с ремонтом, пишет портал «Наш город». Получатели квартир смогут сразу заселяться после передачи ключей.

В 2021 году в регионе для детей-сирот выделили 335 жилых помещений. В среднем стоимость квартиры составила 1,5 млн рублей.

В 2022 году на различные жилищные программы в Тюменской области выделили 5,1 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом сумма уменьшилась на 200 млн рублей.