Воронежский суд не удовлетворил жалобу гражданина США на арест

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения жалобу гражданина США Роберта Гилмана на свой арест. Он останется под стражей до 22 марта 2022 года. Об этом из зала суда 4 февраля передает корреспондент ТАСС.

«Заключение под стражу на срок один месяц и 27 суток. В остальном оставить без изменения», — сказал судья.

Роберта Гилмана задержали в январе этого года за пьяный дебош, который он устроил в поезде Сухум–Москва.

На неадекватное поведение мужчины пожаловались пассажиры. В результате сотрудникам транспортной полиции пришлось снять 27-летнего мужчину с поезда. Иностранец был нетрезв, его доставили в отдел полиции, где он несколько раз ударил полицейского ногой.

Американец был задержан, позднее суд арестовал его на два месяца. Как оказалось, у мужчины просрочена туристическая виза.

В отношении Роберта Гилмана было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

15 января сообщалось, что в Москве арестован 64-летний американец по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям 2010 и 2014 годов рождения. Заявление на мужчину написала его бывшая жена-россиянка. По ее словам, американец, находясь в городе Хьюстон, сексуально домогался до двух своих сыновей.