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Воронежский суд не удовлетворил жалобу гражданина США на арест

Воронежский суд не удовлетворил жалобу гражданина США на арест
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Воронежский областной суд оставил без удовлетворения жалобу гражданина США Роберта Гилмана на свой арест. Он останется под стражей до 22 марта 2022 года. Об этом из зала суда 4 февраля передает корреспондент ТАСС.

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«Заключение под стражу на срок один месяц и 27 суток. В остальном оставить без изменения», — сказал судья.

Роберта Гилмана задержали в январе этого года за пьяный дебош, который он устроил в поезде Сухум–Москва.

На неадекватное поведение мужчины пожаловались пассажиры. В результате сотрудникам транспортной полиции пришлось снять 27-летнего мужчину с поезда. Иностранец был нетрезв, его доставили в отдел полиции, где он несколько раз ударил полицейского ногой.

Американец был задержан, позднее суд арестовал его на два месяца. Как оказалось, у мужчины просрочена туристическая виза.

В отношении Роберта Гилмана было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

15 января сообщалось, что в Москве арестован 64-летний американец по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям 2010 и 2014 годов рождения. Заявление на мужчину написала его бывшая жена-россиянка. По ее словам, американец, находясь в городе Хьюстон, сексуально домогался до двух своих сыновей.

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