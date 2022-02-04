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Владелицу кафе будут судить за отравление 127 человек в Шадринске

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В Курганской области передадут в суд уголовное дело по факту отравления 127 человек в кафе. Владелицу заведений обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным прокуратуры, женщине принадлежат три кафе в Шадринске. Летом 2020 года потребители заказывали шаурму, хот-доги и бургеры. Правоохранительные органы пришли к выводу, что в заведениях допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению качества пищевой продукции. В кафе не были оборудованы системы водоснабжения и канализации, не созданы условия для соблюдения персоналом личной гигиены. Продукты хранились без маркировки, пишет ИА «Ура.ру».

Из 127 заболевших 11 человек были госпитализированы. После этого деятельность торговых точек приостановили.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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