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В Польше сообщили о начале поставок оружия на Украину

Премьер Польши Моравецкий сообщил о начале поставок оружия Украине на следующей неделе
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Польша на следующей неделе начнет поставки оружия Украине. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

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«Первый транспорт с военным грузом отправится на Украину на будущей неделе», — приводит его слова польский телеканал Polsat.

2 февраля власти Польши приняли постановление о помощи Украине, предусматривающее поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов.

В тот же день экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Германию за отказ поставлять Украине оружие. Он потребовал от Берлина серьезного отношения к безопасности страны. Сикорский подчеркнул, что в обострившейся ситуации на Украине, вооружение Киеву поставили британцы, американцы и страны, непосредственно граничащие с Россией.

1 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина, Великобритания и Польша создадут новый альянс. Политик подчеркнул, что дипломатическая поддержка Украины находится на высоком уровне с 2014 года. Он добавил, что страна «ценит поддержку всех, но рассчитывает только на себя».

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что объявление о создании союза переносится на неопределенный срок. Он пояснил, что объявление будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Киев.

Кулеба подчеркнул, что Варшава, Киев и Лондон обладают не только «реалистичным осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны Российской Федерации», но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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