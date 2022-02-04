Бывшего канцлера ФРГ Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома»

Кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера выдвинули в совет директоров российского «Газпрома». Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба холдинга.

В настоящее время Шредер занимает пост председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG.

Предложение рассмотрят в ходе годового собрания, запланированного на 30 июня.

В список потенциальных членов совета директоров также вошли Александр Новак, Андрей Акимов, Алексей Миллер, Виктор Зубков, Виталий Маркелов, Денис Мантуров, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Николай Шульгинов и Михаил Середа.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год.

Ранее в этот день «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор купли-продажи газа в КНР с Дальнего Востока России. Контракт предполагает, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок увеличится на 10 млрд куб. м, а в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, в том числе поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири».