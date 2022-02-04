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Два десятка семей получили землю в Якутии после вмешательства прокуратуры

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В Оленекском районе Якутии после вмешательства прокуратуры были выданы земельные участки 20 семьям. Об этом ИА SakhaNews сообщила официальный представитель республиканской прокуратуры Марианна Рожина.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в администрации района на учете состоят многодетные семьи, право которых на бесплатный участок земли не реализовано. Ведомство обратилось в суд.

Прокуратура требовала возложить на районные власти обязанность по предоставлению земли в границах муниципального образования. В результате участки получили 20 многодетных семей.

21 января Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Женщины с тремя детьми могут рассчитывать на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а матери пятерых детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет.

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