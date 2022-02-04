Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

В Москве три человека пострадали в ходе драки со стрельбой

В Москве три человека пострадали в ходе драки со стрельбой
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в ходе драки со стрельбой пострадали три человека. По информации «Известий», инцидент произошел 4 февраля у жилого дома на Алтуфьевском шоссе.

Стрельба на парковке: что известно о конфликте на юге столицы
Правоохранительные органы сообщили о задержании девяти человек, один участник перестрелки ранен

Двое братьев и их друг поссорились с двумя мужчинами, один из которых достал пистолет и открыл стрельбу.

По предварительным данным, два человека ранены и госпитализированы, третий получил множественные ушибы. Нападавшему удалось скрыться с места преступления на такси.

По данному факту проводится проверка. Стрелявший — в розыске.

В декабре на юго-востоке Москвы при стрельбе погибли двое сотрудников МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Злоумышленник признал свою вину на следующий день. Им оказался Сергей Глазов, посетитель, который не захотел надевать защитную маску. Пресненский суд Москвы отправил его под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица» и «Оборот оружия».

Очевидцы рассказывали, что нападавший вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022