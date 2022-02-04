В Москве три человека пострадали в ходе драки со стрельбой

В Москве в ходе драки со стрельбой пострадали три человека. По информации «Известий», инцидент произошел 4 февраля у жилого дома на Алтуфьевском шоссе.

Двое братьев и их друг поссорились с двумя мужчинами, один из которых достал пистолет и открыл стрельбу.

По предварительным данным, два человека ранены и госпитализированы, третий получил множественные ушибы. Нападавшему удалось скрыться с места преступления на такси.

По данному факту проводится проверка. Стрелявший — в розыске.

В декабре на юго-востоке Москвы при стрельбе погибли двое сотрудников МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Злоумышленник признал свою вину на следующий день. Им оказался Сергей Глазов, посетитель, который не захотел надевать защитную маску. Пресненский суд Москвы отправил его под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица» и «Оборот оружия».

Очевидцы рассказывали, что нападавший вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.