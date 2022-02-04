Прокуратура проверит жалобы на медленную скорую помощь в Обнинске

Прокуратура Обнинска проводит проверку публикаций в соцсетях о том, что бригада скорой помощи ехала к задыхающейся пациентке почти три часа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, запрошены документы, пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области начали проверку после гибели пациента с коронавирусом в автомобиле скорой помощи. Родственники мужчины утверждают, что на вызов приехала недоукомплектованная кислородом машина, что и стало причиной смерти пациента. В минздраве региона это опровергают.