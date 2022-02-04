Захарова заявила, что сдавших аккредитации журналистов Deutsche Welle не выдворят из РФ

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения МИД РФ запретить вещание телерадиокомпании на территории России. Предписание аннулировать аккредитацию всех сотрудников и закрыть офис организация получила в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Однако сдавшие аккредитации журналисты вовсе не обязаны покидать Россию, сообщила в пятницу, 4 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня — с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня. Но сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать», — сказала Захарова.

В российском МИДе также заявили о планах властей РФ признать Deutsche Welle иноагентом, а также сформировать список лиц, причастных к запрету немецкоязычного подразделения RT в Германии, которым будет ограничен въезд в Россию.

В начале февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания. Решение о запрете вещания телеканала RT Deutsch было принято несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В среду, 2 февраля, в Telegram-канале RT сообщалось, что вещание прекратилось на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей» на основании «беспочвенных и противоречащих действительности заявлений» и в нарушение Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ECTT).

В МИД России пообещали принять ответные меры. Тогда же, 2 февраля, в ведомстве заявили, что «вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Таким образом Москва вынуждена приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ. В рамках первого этапа ответных мер в России приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

В тот же день зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал решение регулятора в ФРГ беспределом. Он отметил, что возможность показывать другую точку зрения по многим жизненно важным, актуальным вопросам пугает многие страны, «поэтому они предпринимают вот такие шаги».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, в сою очередь, указал на то, что запрет ФРГ на вещание телеканала откровенно нарушает все принципы свободы слова.