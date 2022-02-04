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В РФ назвали сроки начала коммерческих поставок самолета «Байкал»

Мантуров: Первые коммерческие поставки самолета «Байкал» начнутся в 2023 году
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Первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов «Байкал» планируется осуществить до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Что касается процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности и до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки. Сейчас ведется уже активная работа, особенно после первого полета, который буквально недавно состоялся», — сообщил министр.

Министр добавил, что в данный момент портфель «мягких» заказов на самолет составляет около 40, в ближайшие 2,5–3 года планируется получить не менее 400.

31 января в Московском авиационном институте (МАИ) рассказали «Известиям», что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», сборка планера которого проводилась в МАИ, можно назвать улучшенным преемником самолета Ан-2.

Отмечается, что «Байкал» сможет поднимать 2 т полезной нагрузки, развивать крейсерскую скорость 300 км/ч и преодолевать расстояния до 1,5 тыс. км, взлетая с грунтовых полос протяженностью 250 м.

30 января Мантуров сообщил, что «Байкал» совершил первый полет. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 м и длился около 25 минут. В рамках полетного задания летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как заявил летчик, в ходе полетного задания системы воздушного судна работали в штатном режиме.

До 2030 года государство планирует заказать не менее 300 самолетов «Байкал», говорил РБК гендиректор УЗГА Вадим Бадеха в конце июля. По словам директора по продажам и маркетингу УЗГА Олега Богомолова, цена «Байкала» в девятиместной базовой версии (без автопилота, с возможностью летать только по правилам визуальных полетов) составляет 120 млн рублей. Таким образом, общая стоимость партии из 300 самолетов составит 36 млрд рублей.

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