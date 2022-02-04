Более 3 тыс. светильников заменят в Благовещенске в этом году

В Благовещенске в 2022 году намерены заменить более 3 тыс. светильников. Перечень участков, на которых пройдут работы, сейчас проходит согласование в администрации города.

Как сообщили в мэрии, большой объем работ запланирован на Игнатьевском шоссе, улицах Институтской, Воронкова, Василенко, а также Новотроицком шоссе. В очереди находятся улицы Горького, Больничная, Кольцевая, Павленко, Павлика Морозова и другие.

В общей сложности осветительное оборудование заменят на 70 участках, пишет Амурская служба новостей.

В 2021 году на территории города установили свыше 2 тыс. энергоэффективных светодиодных светильников. Также специалисты смонтировали 220 современных опор освещения и почти 4,5 км новых кабельных линий. Работы прошли на 32 участках в разных частях Благовещенска.