Аномально теплую погоду зафиксировали синоптики в Омской области

Синоптики назвали январь 2022 года в Омской области аномально теплым. Температура воздуха на 2–3 градуса превышала норму.

В среднем в январе температура составляла –14…–16 градусов. Наиболее теплой выдалась первая декада месяца, когда временами воздух прогревался до +3 градусов. Об этом пишет ИА «Город55».

8 января в Омске был побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до +2,4 градуса. Ранее максимальная температура для этой даты наблюдалась в 1905 и 1975 годах и составляла +1 градус.

Наиболее низкая температура наблюдалась 6 января в Усть-Ишиме, похолодало до –34 градусов.

В восточных районах Омской области выпало до 126% месячной нормы осадков. В Знаменском районе выпало всего 32% нормы снега.

На следующей неделе в Омскую область могут прийти морозы. К пятнице температура воздуха опустится до –31 градуса.