Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Аномально теплую погоду зафиксировали синоптики в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики назвали январь 2022 года в Омской области аномально теплым. Температура воздуха на 2–3 градуса превышала норму.

В среднем в январе температура составляла –14…–16 градусов. Наиболее теплой выдалась первая декада месяца, когда временами воздух прогревался до +3 градусов. Об этом пишет ИА «Город55».

8 января в Омске был побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до +2,4 градуса. Ранее максимальная температура для этой даты наблюдалась в 1905 и 1975 годах и составляла +1 градус.

Наиболее низкая температура наблюдалась 6 января в Усть-Ишиме, похолодало до –34 градусов.

В восточных районах Омской области выпало до 126% месячной нормы осадков. В Знаменском районе выпало всего 32% нормы снега.

На следующей неделе в Омскую область могут прийти морозы. К пятнице температура воздуха опустится до –31 градуса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022