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Председатель КНР объявил зимние Олимпийские игры открытыми

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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми.

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Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине.

4 февраля прошла церемония открытия Олимпийских игр – 2022, в ней приняли участие представители 91 делегации. Спортсмены из России вышли на стадион во время парада под 46-м номером. Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев вынесли флаг ОКР.

Мероприятие прошло на Национальном стадионе, также известном под названием «Птичье гнездо». На стадионе также зажгли олимпийский огонь.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Он поблагодарил лидера КНР за приглашение на Олимпиаду-2022. Российский лидер также выразил уверенность, что спортсмены РФ и КНР достойно выступят на Олимпиаде. Позже российский лидер посетил церемонию открытия.

Олимпиада-2022 проходит 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

В окончательный состав сборной России вошли 212 спортсменов, в том числе 103 женщины и 109 мужчин.

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