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Три человека пострадали при сходе с рельсов локомотива на Кубани

Машинист и еще два человека госпитализированы после схода с рельсов локомотива на Кубани
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В Краснодарском крае на участке железной дороги Комсомольская–Апшеронская с рельсов сошел локомотив. Три человека пострадали, сообщили в пятницу, 4 февраля, в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

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«В 13:10 на участке Комсомольская–Апшеронская произошел сход локомотива. Во время происшествия пострадало три человека. Машинист, помощник машиниста и составитель поездов были госпитализированы в Апшеронскую районную больницу», — говорится в сообщении ведомства.

На место аварии отправились восстановительные поезда со станций Белореченская и Туапсе. В настоящее время движение на участке дороги временно перекрыто. Проезд разрешен только для грузовых составов, пассажирского сообщения нет.

Причины схода локомотива с рельсов устанавливают специалисты.

В среду, 2 февраля, сообщалось, что на железной дороге в Кемеровской области на перегоне Чульжан–Бельсу произошел сход грузового вагона. Для ликвидации аварии на место были направлены восстановительные поезда с Западно-Сибирской железной дороги и Красноярской железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал.

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